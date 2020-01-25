مجلس شباب العين ينظم جلسة «علومنا.. عن رد الجميل»

المصدر: العين - وام

نظم مجلس العين للشباب مساء أمس جلسة بعنوان «علومنا.. عن رد الجميل»، وذلك في قلعة المويجعي بمدينة العين، واستضاف شباب مجلس العين في هذه الجلسة الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان نائب رئيس جمعية واجب التطوعية، الذي تحدث عن أهمية المشاركة الفاعلة في مختلف الأحداث والأنشطة التطوعية التي تسهم في إكساب الشباب مهارات ومعارف جديدة في حياتهم وغرس وتعزيز القيم النبيلة التي ورثناها عن الآباء المؤسسين في نفوسهم خدمة لمجتمعنا.

بعد ذلك تحدث الحضور عن أهمية وكيفية رد الجميل للوطن وقيادته الرشيدة التي لم تأل جهداً في سبيل توفير كل أسباب الأمن والرفاهية والسعادة لأبنائها المواطنين حتى أصبحوا من أسعد شعوب العالم.

وأكد الحضور أن أفضل السبل لرد الجميل للوطن وقيادته الحكيمة المثابرة في التحصيل العلمي والاستفادة من فرص التعليم التي تتوفر في جميع مستويات التعليم والإصرار على التميز بهدف المساهمة في تصدر الإمارات المؤشرات العالمية في جميع المجالات.. مشددين على أن الالتزام بالهوية الوطنية يسهم في تعزيز حب الوطن والتفاني في خدمته والافتخار بالانتماء له.

وتطرق الحضور إلى «عام الاستعداد للخمسين» ودور الشباب في المساهمة في دفع عجلة التنمية وتحقيق طموحات وتطلعات القيادة لمستقبل أفضل لدولة الإمارات. واستمع الحضور في هذه الجلسة إلى تجارب شخصية لعدد من الشباب خلال مشاركتهم في الخدمة الوطنية ومدى الاستفادة من هذا البرنامج الذي عزز في نفوسهم حب الوطن والتضحية في سبيل صون كرامته والحفاظ على مكتسباته والولاء لقيادته.