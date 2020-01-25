الآيزو لـ «طرق دبي» في تدريب وتعليم سائقي نقل الركاب

المصدر: دبي - البيان

حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على شهادة المطابقة العالمية لمواصفة الآيزو 21001:2018 كأول جهة عالمياً في فئة المعيار الدولي لنظام إدارة الجهات التعليمية، وذلك في مجال تدريب سائقي نقل الركاب.

وقال عبدالله المير، مدير إدارة شؤون السائقين بمؤسسة المواصلات العامة: إن حصول الهيئة على هذه الشهادة جاء تتويجاً لسلسلة من المبادرات والمشاريع التطويرية لتحسين الإجراءات والوسائل والأنظمة والمناهج في منظومة تدريب سائقي نقل الركاب وفق معايير عالمية، ما عزز منظومة السلامة المرورية في قطاعات نقل الركاب بالإمارة، وذلك من خلال تصديق البرامج والمناهج التدريبية واعتماد المدربين بإدارة شؤون السائقين من قبل (3) مؤسسات عالمية متخصصة في النقل الحضري وهي: الجمعية الملكية البريطانية للسلامة المرورية –RoSPA، والجمعية الكندية للنقل الحضري-CUTA، ومعهد الاتحاد الوطني الإسباني للقيادة -CNAE، وتطوير أدوات وأساليب التدريب حسب الممارسات العالمية، والتي تضمنت تطبيق نظام التدريب التفاعلي (VR)، وتسخير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من خلال إطلاق تجربة توظيف المدرب الرقمي Digital Coach الروبوت الأول من نوعه عالمياً في التدريب النظري لسائقي قطاعات نقل الركاب.

وأضاف: «إن حصول الهيئة على شهادة المطابقة العالمية لمواصفة الآيزو 21001:2018 يعزز دورها الريادي في مجال تدريب سائقي نقل الركاب لتكون الجهة الأولى عالمياً التي تحصل على هذه الشهادة في قطاع المواصلات العامة، بما يدعم رفع مستوى الكفاءة الوظيفية وجودة وسائل ومخرجات التدريب، ويعزز رؤية الهيئة «تنقل آمن وسهل للجميع»، والغاية الاستراتيجية السابعة «تميز هيئة الطرق والمواصلات» .