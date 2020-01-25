منظار تشريح تفاعلي في «الصحة العربي»

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت شركة «برين لاب» الألمانية للتكنولوجيا الطبية الرقمية، أمس، أنها ستكشف عن «منظار الواقع المختلط أو الهجين» في معرض الصحة العربي 2020، الذي تحتضنه دبي على مدار أربعة أيام من 27 إلى 30 يناير الجاري، وهو من أحدث التقنيات التي طوّرتها الشركة حديثاً، والتي تضيف الحوسبة المكانية إلى الممارسة السريرية اليومية لمراجعة الخطة الجراحية، وتدريب طلاب الطب، وتقديم الاستشارات الطبية للمرضى.

ويستخدم منظار الواقع المختلط شاشة صغيرة تثبَّت على الرأس (نظارة رأسية) من صنع «ماجيك ليب وَن» شريك «برين لاب» الاستراتيجي في عمليات التطوير؛ وذلك لإضفاء بعد جديد على تقنية التصوير التشخيصي للمريض عبر الاستغناء عن شاشة العرض.

ولا يقتصر استخدام هذه التقنية على شخص واحد وحسب، بل يمكن استعمالها أيضاً من قبل عدد من الأشخاص يصل إلى 4 مستخدمين في الوقت نفسه.