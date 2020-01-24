الإمارات تستضيف اجتماعات مجالس المستقبل نوفمبر المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت حكومة الإمارات عن استضافة الدولة نوفمبر المقبل لأعمال اجتماعات مجالس المستقبل العالمية لمدة خمس أعوام مقبلة، وذلك ضمن أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد في الفترة الحالية بدافوس في سويسرا.

جاء الإعلان بالتزامن مع توقيع معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل والبروفيسور كلاوس شواب، مؤسس منتدى دافوس ورئيس مجلسه التنفيذي، ممثل عن المنتدى الاقتصادي العالمي على الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، وبحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، حيث يعتبر الحدث أحد محاور الشراكة والتعاون المشترك.

وستنظم دولة الإمارات وبالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي اجتماعات مجالس المستقبل في نوفمبر المقبل تزامناً مع معرض اكسبو 2020 في دبي، والتي ستستضيف أكثر من 600 شخصية عالمية، وعدد من مستشرفي المستقبل والخبراء والعلماء من دول العالم، لبحث مستقبل أهم القطاعات الحيوية، واستشراف التحديات ورسم خارطة التوجهات المستقبلية.

وستمثل القمة منصة عالمية للمشاركين لمناقشة مواضيع عدة تضم ملامح وأدوار الحكومات في مواكبة التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز المهارات المستقبلية، وتنمية الكوادر، ووضع روئ استباقية لتحديات المستقبل.

وسيركز الحدث والذي سيعقد في اكسبو 2020 على مستقبل القطاعات الحيوية، ووضع رؤى استراتيجية تعزّز جهود العالم في رحلة الانتقال إلى المستقبل، وتبحث العديد من المحاور التي تتضمن التحديات الحالية والمستقبلية، وأفضل الحلول لمواجهتها، كما تستشرف التحولات المتوقعة، وأهم الفرص التي يمكن تشكيلها، والاستفادة منها في تصميم مبادرات المستقبل ضمن مجالات: الاقتصاد، والتكنولوجيا، والتحولات الجيوسياسية، والبنية التحتية، والصحة والمجتمع وغيرها.