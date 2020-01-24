%40 انخفاض أسعار الأسماك برأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح)

شهدت أسواق الأسماك في إمارة رأس الخيمة الأسبوع الجاري ارتفاع المحصول اليومي من الأسماك البحرية الطازجة خلال فترتي الصباح والمساء من مختلف الأنواع يومياً، بالإضافة لتوفر الأسماك المستوردة من الخارج، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة بلغت أكثر من 40% مقارنة بالأسابيع الماضية.

وتوقع التجار استمرار انخفاض الأسعار خلال الأيام المقبلة في ظل توفر الكميات الكبيرة من الصيد اليومي للأسماك بمختلف أنواعها .

وبلغ سعر سمك الصافي 60 درهماً للمن مقارنة بـ 120 درهماً خلال الأسابيع الماضية، والشعري 60 درهماً بانخفاض 50%، والهامور 120 درهماً للمن، والبياح 120 درهماً للمن، والجش النعيمي 50 درهماً للمن، والخباط 65 درهماً للسمكة زنة 2.5 كيلوغرام.