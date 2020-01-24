5117 عدد المشرفات التابعات لمواصلات الإمارات حتى نهاية 2019

المصدر: (دبي - البيان)

قال جاسم الشاعر مدير حسابات بمكتب كبار المتعاملين بمواصلات الإمارات: بلغ عدد المشرفات التابعات لمواصلات الإمارات حتى نهاية عام 2019 على مستوى الدولة 5117 مشرفة يعملن في الحافلات التي تقدم خدمات النقل لوزارة التربية والتعليم وفق المراحل المحددة، ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، وثانوية التكنولوجيا التطبيقية، ومعهد أبوظبي الفني للتدريب المهني، ومراكز تحفيظ القرآن الكريم ومجموعة أخرى من المدارس الخاصة المتعاقد معها.

وأكد أن المؤسسة تحرص على اتباع وتطبيق أعلى معايير السلامة خلال عملية نقل الطلبة، وذلك من خلال تأهيل وتدريب المشرفة للقيام بمهامها الوظيفية المنوطة إليها، مشيراً إلى أهم المسؤوليات التي تتولاها المشرفة، والتي تبدأ بالتأكد من جاهزية الحافلة ونظافتها، ومعرفة منازل الطلبة المنقولين، إلى جانب مساعدة الطالب على صعود الحافلة بهدوء ونظام، والتأكد من خلوها من الطلبة بعد انتهاء الرحلة المدرسية، أو من أي مخاطر قد يتعرضون لها.

وأكد الشاعر على دور المشرفة الإرشادي، والذي يتمثل بالمساهمة في رفع نسبة وعي الطلبة وإلمامهم بالقاعدة الذهبية والتأكد من تطبيقها، وتوعيتهم بالسلوكيات الصحيحة الواجب اتباعها خلال الرحلة لضمان سلامتهم، وتعريفهم بوسائل السلامة وأنظمة الطوارئ المصممة في الحافلات وآلية التعامل معها واستخدامها حسب الظروف المختلفة التي قد يتعرضون لها.

وتعمل المشرفة على تحديث السجل الإلكتروني المخصص لتسجيل حضور وصعود الطلبة للحافلة، ويشمل السجل عناوين مساكنهم وهواتف أولياء الأمور للتواصل معهم إن تطلب الأمر.