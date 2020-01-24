صندوق الزكاة يكرم أول مقدم اقتراح للعام 2020

المصدر: (دبي-البيان)

كرم صندوق الزكاة أكثر المتعاملين تفاعلاً مع نظام الاقتراحات والملاحظات لعام 2019م، وأول مقدم اقتراح لعام 2020م، حيث استقبل عبد الله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة الدكتور خميس سعيد الكعبي بمقر صندوق الزكاة بأبوظبي، مشيداً بجهوده وإسهاماته في نظام الاقتراحات والملاحظات المطبق في صندوق الزكاة، معرباً عن شكره وامتنانه الذي ينعكس إيجاباً على أداء الصندوق، وصرح المهيري بأن تبني الاقتراحات والأفكار ورعاية أصحابها والاحتفاء بهم يُعد تأكيداً على قيام الصندوق بتبني الاقتراحات والاهتمام بها في سبيل تحقيق رسالته ).

وقام بتكريم الدكتور خميس سعيد الكعبي اعترافاً وتقديراً للجهود المبذولة والمشاركة الفعالة مع صندوق الزكاة من خلال نظام الاقتراحات والملاحظات «البرنامج الوطني لإدارة العلاقة مع المتعاملين NCRM» حيث قدم الدكتور 59 اقتراحاً لعام 2019 الذي يعد أكثر متعامل يقدم هذا العدد من الاقتراحات خلال العام، كما كرم سعادته الدكتور خميس كأول مقدم اقتراح للعام 2020م، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في سبيل إثراء وطنه بأفكاره واقتراحاته النافعة والمفيدة.