استعراض أحدث الطرق العلاجية للجروح المزمنة

المصدر: دبي – البيان

تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، افتتح أمس الدكتور أحمد الهاشمي عضو مجلس أمناء الجائزة فعاليات المؤتمر الخليجي الثاني للجروح بفندق روضة البستان بدبي، ويضم المؤتمر نخبة من أطباء جراحة التجميل على مستوى العالم لمناقشة واستعراض أحدث الطرق العلاجية للجروح المزمنة والحروق والحوادث في ظل التطورات العلمية المتلاحقة التي تشهدها مختلف التخصصات الطبية.

وقال الدكتور أحمد الهاشمي: «إن جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية تفخر بدعم المؤتمر ورعايته، خاصة وأنه يتماشى مع جهودها الحثيثة لتعزيز سبل التعليم الطبي المستمر محلياً وإقليمياً وعالمياً من أجل تبادل الخبرات مع المتخصصين والاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلماء على مستوى العالم، ومن ثم الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة في القطاع الطبي إلى آفاق أفضل».

تحديات

ومن جانبه، أوضح الدكتور مروان الزرعوني استشاري جراحة التجميل ورئيس المؤتمر: «أن المؤتمر سيناقش أهم التحديات الناجمة عن الجروح المزمنة كالقدم السكرية وما يترتب عليها من تعطيل للطاقات العاملة وتحديداً الشباب منهم، إلى جانب العديد من التحديات الأخرى».

وأشار إلى تنظيم معرض دولي مصاحب للمؤتمر يضم نحو 26 شركة محلية وعالمية متخصصة في مختلف أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية، بهدف استعراض أحدث الأجهزة الطبية المتخصصة في الجراحات العامة والتجميلية، وهو ما سيسهم في إتاحة الفرصة أمام المنشآت الصحية لتطوير أجنحتها بأحدث الأجهزة الطبية.

وسيناقش المؤتمر الدولي الخليجي الثاني للجروح طرقاً علاجية حديثة للتشوهات الخلقية والناجمة عن الحوادث والحروق، إضافة إلى مناقشة أحدث طرق علاج الجروح الناجمة عن العلاج الكيماوي والإشعاعي لمرضى السرطان.