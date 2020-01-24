دعوة برازيلية لإطلاق رحلة طيران ثانية إلى ساوباولو

المصدر: دافوس - البيان

دعا جواو دوريا، حاكم ولاية ساوباولو البرازيلية، والتي تضم اثنين من أكبر المطارات في أمريكا الجنوبية، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، إلى تشغيل رحلة يومية ثانية إلى ساوباولو.

وقال حاكم ولاية ساوباولو، في كلمة له على هامش الجلسة، إن لدينا علاقات قوية مع دبي وطيران الإمارات، التي تشغل رحلة يومية على متن الإيرباص إيه 380 إلى ساوباولو ورحلة أخرى إلى ريو دي جانيرو وندعو طيران الإمارات إلى أن تأخذ بعين الاعتبار تشغيل رحلة يومية ثانية إلى ساوباولو والتي ستفضي مزيداً من الراحة للركاب، حيث تشهد الرحلة الحالية نسبة إشغال تام يومياً، فالرحلات اليومية ممتلئة على مدى أيام الأسبوع من دون استثناء.

وأكد حاكم ولاية ساوباولو ثقته في وجود الطلب، موضحاً أن أعداد المسافرين وأحجام الشحن كافية لتلك الرحلة، مشيراً إلى أن لدينا مهمة اقتصادية في دبي خلال شهر فبراير المقبل بمشاركة خمسين رائد أعمال برازيلياً من ساوباولو.