بلحيف النعيمي: حكومة الإمارات تتطلع إلى إبهار العالم

المصدر: دبي- البيان

التقى معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، موظفي الجهات الاتحادية الثلاث في فندق ميليا ديزرت بالم بدبي، وذلك في إطار تعزيز قنوات التواصل بين الإدارة العليا والموظفين.

وقال النعيمي خلال اللقاء: «إن حكومة دولة الإمارات هي حكومة التميز والريادة، وها نحن في العام 2020 نتطلع إلى إبهار العالم وإظهار قصة نجاحنا، نستعد لأن نكون في مقدمة الأمم لنروي حكاية النجاح الذي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على دربه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، ورسم ملامح طريقه للحاضر والمستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله».

وسلّط النعيمي الضوء على عام الاستعداد للخمسين قائلاً: «أنا مؤمن وفخور بكل ما حققناه معاً خلال الأعوام الماضية، إنجازات لم تكن لتتحقق إلا بجهودكم المخلصة وبوجود قيادات مسؤولة قبلت التحديات وتجاوزت الصعوبات، أقول لكل قائد وفريق عمله: أنتم من تصنعون الفرق عندما تستشعرون عظم مسؤولياتكم، وتدركون غاياتكم الوطنية التي تعملون من أجلها، نريد أن نخلق مجتمعاً من الموظفين يتحلون بصفات تمكنكم من الاستعداد للخمسين، وأن يتسم كل موظف بالعطاء النابع من المسؤولية، وأن تكون لديه روح المبادرة المستمرة، نريد موظفاً يتصرف بإيجابية في كل الظروف، لا بد أن نخلق مجتمعات إيجابية داخل مؤسساتنا، واثقة من نفسها وتؤمن بأنها ستصنع الفرق».