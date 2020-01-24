هيئة الهلال الأحمر تدشّن تطبيقات ذكية وخدمات إلكترونية حديثة

المصدر: (أبوظبي – صبري صقر)

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، تدشين نسخة حديثة من تطبيقاتها الذكية وخدماتها الإلكترونية، ضمن توجهات الهيئة لمواكبة التحولات السريعة، التي تشهدها الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتطورات المتلاحقة فيما يخص تقنية المعلومات والاتصالات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في مقر الهيئة في أبوظبي بحضور نواب الأمين العام، وعدد من المسؤولين في الهيئة.

وأفاد محمد يوسف الفهيم، نائب الأمين العام للخدمات المساندة في الهلال الأحمر الإماراتي، بأن الخطوة جاءت في سياق التحديث المستمر للبرامج الإلكترونية والتطبيقات الذكية في الهيئة، والتي تجد الاهتمام والمتابعة والدعم من القيادة العليا في الهلال الأحمر.

وأشار إلى تبني أفضل الممارسات بالنسبة لخدمة العملاء، وتهيئة الظروف الملائمة لتواصل المحسنين والمانحين مع برامج الهيئة محلياً وخارجياً، واستقطاب دعمهم ومساندتهم لمشاريعها المختلفة، مؤكداً أن نسبة التحول الذكي في تطبيقات خدمة العملاء 100 %، تضمنت ثلاثة مجالات رئيسية، شملت خدمة المحسنين، والمتطوعين، ومتلقي المساعدات.

وأكد محمد يوسف الفهيم لـ«البيان» استمرار تلقي الطلبات الورقية لتلقى طلبات المساعدة من كبار السن وذوي الهمم الذين لا يعرفون كيفية التعامل مع الأجهزة الذكية والتطبيقات الإلكترونية، لتسهيل التقديم، مشيراً إلى وجود مبادرة لبيك أصحاب الهمم، ومن خلالها نصل إلى هؤلاء في منازلهم ونتعرف على احتياجاتهم.

وقال راشد المنصوري، نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية، إن تحديث الخدمات الإلكترونية لهيئة الهلال الأحمر، سوف يساهم في تطوير الخدمات وسرعة التواصل مع المحسنين ومتابعة المشاريع الداخلية والخارجية، كما يوفر خدمات لطالبي ومتلقي المساعدات الذين يمكنهم الدخول على طلب المساعدات في أي وقت طوال العام ومتابعة طلبه والخطوات التي تمت والإجراءات المطلوبة للمعاملة حتى تنتهي.