تعازي القيادة الرشيدة بوفاة بندر بن محمد ينقلها سيف بن زايد

المصدر: الرياض - وام

نقل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في وفاة المغفور له الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود.

جاء ذلك خلال زيارة سموه أمس للمملكة العربية السعودية على رأس وفد رسمي لتقديم العزاء، وكان في استقبالهم الأمير محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود، والأمير خالد بن فهد بن خالد آل سعود، وعدد من الأمراء.

وأعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عن صادق تعازيه ومواساته، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آل سعود الكرام جميل الصبر والسلوان.

كان سموه قد وصل السعودية اليوم على رأس وفد للتعزية، وكان في استقبالهم بمطار الرياض الدولي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي وعدد من المسؤولين.

ضم وفد الدولة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، وعدداً من ضباط الوزارة.