حاكم الشارقة يعين مديراً لمكتب رئيس مجلس أمناء «أكاديمية العلوم والتكنولوجيا»

المصدر: الشارقة - البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2020م بشأن ترقية وتعيين مدير لمكتب رئيس مجلس أمناء فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة.

ويقضي المرسوم الأميري أن يُرقى يوسف يعقوب المنصوري، مدير فرع دائرة الخدمات الاجتماعية بمدينة خورفكان إلى درجة مدير دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويُنقل إلى فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة، ويُعين مديراً لمكتب رئيس مجلس أمناء فرع الأكاديمية.

ويُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.