جمعية توعية ورعاية الأحداث تكرّم الرعاة وتقيم حفلها السنوي

المصدر: دبي - البيان

بحضور الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية واجب التطوعية، أقامت جمعية توعية ورعاية الأحداث حفلها السنوي الختامي لتكريم الرعاة والشركاء الذين دعموا وساندوا الجمعية، وذلك في حفل كبير بنادي ضباط الشرطة بدبي، حضره معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، وعدد من كبار المسؤولين، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، والجهات المشاركة.

وألقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم كلمة بمناسبة الحفل، قال فيها: أود أن أتقدم نيابة عنكم جميعاً بالتحية والتقدير لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولمجلس الوزراء الموقر بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على المبادرة الرائعة، والانطلاقة الواعدة المتمثلة في اختيار شعار هذا العام «عام الاستعداد للخمسين»، والذي من خلاله تؤكد القيادة الرشيدة أنها تؤصل وتوثق تجربتها خلال الخمسين سنة الماضية من عمر الاتحاد لتكون نبراساً للأجيال القادمة والاحتفال بما تحقق، وذلك في احتفالات اليوم الوطني 2021 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك استعدادها لإطلاق الخطة التنموية الشاملة للخمسين عاماً القادمة، وبهذه المناسبة فإننا نعاهد قادتنا بأن نعمل وفق التوجيهات السامية لأصحاب السمو حكام الإمارات بأن نكون يداً واحدة لبناء إماراتنا وتضافر الجهود المجتمعية التي تسهم في دفع عملية التنمية واستدامتها، وأن نحرص على تحقيق الطموحات والتطلعات المستقبلية لدولتنا، ونعيد رسم خططنا الاستراتيجية في جمعيتنا لتواكب الاستعداد للخمسين، فغايتنا: أسر متماسكة، أبناء إيجابيون، مجتمع متلاحم وطنياً، وقيم إيجابية راسخة.