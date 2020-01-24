«كلنا شرطة» تحظى بجائزة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تسلّم اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، الجائزة الأولى عن فئة الجهات الداعمة لقضايا الشباب في برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، عن مبادرة «كلنا شرطة»، حيث التقى العميد أحمد سيف بن زيتون المهيري، مدير قطاع أمن المجتمع، لتسليمه درع الجائزة، بحضور العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية.

وأوضح العميد أحمد سيف بن زيتون المهيري أن الجائزة عبارة عن تكريم لفريق مبادرة «كلنا شرطة» التي تحظى بدعم القيادات الشرطية لإسهامها بفعالية في الحفاظ على الأمن وتعزز روح المسؤولية المشتركة بين أفراد المجتمع.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي وحرصها على تحقيق التميز والريادة بمعايير ومقاييس عالمية وكفاءة وتبني أفضل الممارسات .