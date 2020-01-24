بحث تخصيص مسارات للدراجات النارية في دبي

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

تبحث شرطة دبي مع الجهات المختصة دراسة تخصيص مسارات خاصة بالدراجات النارية تجنباً للحوادث جاء ذلك خلال فعاليات اللقاء المفتوح الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور الشركاء الاستراتيجيين، في قاعة البيت متوحد أمس في منطقة الورقاء وتم طرح استفسارات عدة تتعلق بالجانب المروري والخدمات التي تقدمها شرطة دبي، كما تضمنت مطالبات تتعلق بتخصيص مواقف لكبار المواطنين والاهتمام بأصحاب الهمم من حيث توفير الخدمات والمواقف وغيرها، حيث أجاب معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي ومساعدوه وكبار ضباط شرطة دبي، عن أسئلة مواطني ومقيمي إمارة دبي في المناطق التابعة لمركز اختصاص شرطة الراشدية.

وقال معالي اللواء المري: «تحرص شرطة دبي للاستماع لكافة الآراء والاقتراحات سواء سلبية أو إيجابية، وأن هذا اللقاء عائلي للخروج بتوصيات وبرامج إيجابية لخدمة الجمهور والمجتمع وتعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعادكم.

وأكد القائد العام لشرطة دبي أن بعض الظواهر والممارسات السلبية للشباب يلعب فيها أولياء الأمور وعدم متابعة شؤون أبنائهم دوراً كبيراً، منوهاً إلى أن بعض أولياء الأمور يتركون أبناءهم خارج البيت حتى ساعات الصباح الأولى ولا يعرفون ماذا يجري معهم، وأن بعضهم يمتلك سيارات مزودة بمبالغ كبيرة في حين لا يوجد دخل فعلي لتغطية هذه النفقات، وأنه فيما يتعلق بانتشار السجائر الإلكترونية بناء على سؤال من أحد أفراد الجمهور أكد أن الأمر يرجع إلى رقابة الأسرة لأبنائهم في المقام الأول إلى جانب مبادرات شرطة دبي وبرنامج حماية الذي يستهدف طلاب المدارس والجامعات.

وأشار إلى أنه يهدف إلى التعريف بجهود مراكز الشرطة والخدمات التي تقدمها ضمن نطاقها الجغرافي، وتلمس احتياجات وتوقعات المجتمع، والاستماع إلى ملاحظاتهم، واستفساراتهم وشكواهم، والبحث في سبل تفعيل دور المجتمع في التصدي للجريمة وحفظ الأمن، وتحقيق مفهوم جودة الحياة المتكاملة في دبي، منوهاً إلى أنه يتواجد في استقبال القيادة العامة لشرطة دبي يومياً لمقابلة أي فرد من أفراد الجمهور والرد على استفساراته وتقديم المساعدة له.

دراسة

أكد اللواء محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات أنه تتم مع الجهات المختصة دراسة تخصيص مسارات خاصة بالدراجات النارية تجنباً للحوادث، كذلك أبدى استعداده لزيارة أحد الشوارع في منطقة الراشدية برفقة مواطن للوقوف على مناطق مرور الشاحنات وسيارات نقل المياه التي تتسبب في الإزعاج وتشكل خطراً على سكان المنطقة. ولفت اللواء الزفين إلى أنه من حق أي شخص من أفراد المجتمع الاعتراض على المخالفات المرورية عبر القنوات الرسمية.

وقدم مدير مركز شرطة الراشدية، العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك في بداية اللقاء المفتوح، شرحاً حول اختصاصات المركز وعدد البلاغات التي تعامل معها والخدمات التي يقدمها لأفراد الجمهور.

بلاغات

وقدم النقيب عبد الله الشحي نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، شرحاً حول منصة ecrime الخاصة بالبلاغات الإلكترونية وكيفية تقديم البلاغ، مبيناً أن المنصة تعاملت مع 23 ألف معاملة خلال عام ونصف على إطلاقها.

ومن جانبه، قدم الملازم محمد أحمد سالم شرحاً حول دور مجالس الأحياء، فيما قدم النقيب المهندس خليفة الروم الأمين العام لمجلس القيادات الشابة شرحاً حول»منصة الشرطي جارك" الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان.

معرض خدمات

وعلى هامش اللقاء، عرضت مجموعة من الإدارات العامة والمجالس في شرطة دبي خدماتها للجمهور في مختلف المجالات الأمنية والتوعوية والمجتمعية، وذلك للتعريف بها وبقنوات الاستفادة منها، ومن هذه الجهات، الإدارة العامة للعمليات، الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بمنصتها E-crime، الإدارة العامة للتميز والريادة، مجلس شرطة دبي الطلابي، مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع، مركز حماية الدولي، مركز شرطة الراشدية بما يتعلق بمبادرة أمن المدارس، مجلس أصحاب الهمم، مجالس المبادرات الحكومية، مدارس حماية للبنين والبنات.

زيارات

أكد اللواء عبد القدوس العبيدلي مساعد القائد لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي أنه سيتم فتح مراكز الشرطة أمام الجمهور لزيارتها والوقوف على آلية العمل وتقديم الخدمات وذلك بهدف كسر الصورة النمطية عن مراكز الشرطة التي تحملها العديد من الجنسيات لتكون دبي الإمارة الأولى في العالم التي تقوم بهذه المبادرة.