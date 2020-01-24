ختام اختبارات جائزة رأس الخيمة للقرآن

المصدر: (رأس الخيمة- وام )

شهد الشيخ صقر بن خالد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم، ختام الاختبارات النهائية لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في مسجد الشيخ سلطان بن صقر القاسمي بمنطقة النخيل، والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وأشاد الشيخ صقر بن خالد القاسمي بحُسن تنظيم فريق العمل للاختبارات النهائية، وقوة المستويات التي تشهدها عبر المنافسات القوية بين المتسابقين، معرباً عن سعادته بالإنجازات التي قدمتها الجائزة هذا العام في الإبداع والتألق، والتي تترجم رؤية القيادة الرشيدة التي تشجع دائماً على الريادة والتميّز، متوجهاً بالشكر الجزيل إلى مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على تعاونه الفعال مع الجائزة والتي أسهمت في نجاحها.

كما شهد أحمد محمد الشحي، مدير عام المؤسسة، ختام الاختبارات النهائية للإناث وقال: إن المسابقات شهدت منافسات متميزة بين المشتركات اللاتي أثبتن جدارتهن في الوصول إلى المراكز الأولى في الجائزة.