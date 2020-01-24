مناقشة مشروع قانون السلك الدبلوماسي

المصدر: (دبي - البيان)

استكملت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وذلك خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة في دبي برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس اللجنة، بحضور ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وسهيل نخيرة العفاري، وعبيد خلفان السلامي، ويوسف عبد الله الشحي، ويوسف عبد الله بطران، ومحمد أحمد اليماحي.

وقال الدكتور علي النعيمي رئيس اللجنة: إن اللجنة استكملت في اجتماعها مناقشة جميع بنود القانونين مع ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث تم تبادل الآراء والمقترحات بين ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة، والرد على استفساراتهم حول بعض البنود.