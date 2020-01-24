إطلاق «جسور الأمل» لدعم أصحاب الهمم من اللاجئين السوريين

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مبادرة «جسور الأمل لدعم أصحاب الهمم» من اللاجئين السوريين في الأردن وذلك تنفيذاً لاتفاقية التعاون المشتركة بين الجانبين بشأن مشاركة «زايد العليا» في دعم أصحاب الهمم في الدول الخارجية بالتعاون مع مبادرات ومشاريع الهيئة.

واستهدف البرنامج - الذي استمر ثلاثة أيام - أسر اللاجئين السوريين من أصحاب الهمم بمخيم مريجيب الفهود بالمملكة الأردنية الهاشمية الذين بلغ عددهم 148 أسرة، وهو برنامج إرشادي جمعي لتخفيف الضغط النفسي على الأسر يشمل منحهم معلومات أساسية وتدريبات عملية يتم تطبيقها مع أولياء الأمور بالإضافة إلى الاستشارات النفسية والاجتماعية.

وقال عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا الذي حرص على حضور جانب من البرنامج التدريبي ومرافقة فريق العمل من المؤسسة، إن البرنامج هدف إلى مدّ يد العون ومساعدة اللاجئين وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، وتدريب أولياء أمور أصحاب الهمم في المخيم على كيفية مواجهة التحديات التي تواجههم مع أبنائهم من أجل تمكينهم ودمجهم في المجتمع، وخلق بيئة مستدامة لأصحاب الهمم في المخيم.

وأضاف أن هذه المبادرة التي أطلقتها المؤسسّة جاءت تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبمتابعة واهتمام وإشراف من سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.