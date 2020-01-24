تعاون بين «بلدية» و«غرفة» رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

وقعت دائرة بلدية رأس الخيمة مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، حيث قام منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، ومحمد حسن السبب بصفته مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة بحضور وفد مشترك ضم المعنيين من الجهتين.

وتهدف الاتفاقية إلى زيادة التعاون بين الطرفين لزيادة الكفاءة وتعزيز وتطوير وتنفيذ البنية التحتية للبيانات المكانية لإمارة رأس الخيمة وتبادل الخبرات والمعلومات والبيانات والموارد المتاحة بين الطرفين.

وأوضح منذر محمد بن شكر الزعابي، أن الشراكة تساهم في دعم وتطوير سبل التعاون المشترك وسيكون لها الأثر الإيجابي في تحقيق الأهداف التي يصبو إليها الجهتان لتحقيق المصلحة العامة، وأن الدائرة تسعى إلى نشر القوانين والأنظمة والتعليمات التي تفيد أفراد المجتمع.