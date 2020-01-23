عبدالله بن زايد يلتقي الممثل السامي للاتحاد الأوروبي في بروكسل

المصدر: وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي في بروكسل جوزيب بوريل الممثل السامي للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية.

جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي خاصة فيما يتعلق بالمعرض الدولي إكسبو 2020 دبي الذي تستضيفه الدولة خلال الفترة من أكتوبر 2020 إلى أبريل 2021.

وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك خصوصا تطورات الأوضاع في ليبيا وإيران والعراق واليمن.

و أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي الصديقة إلى جانب دعم التعاون المشترك في المجالات كافة.

من جانبه رحب جوزيب بوريل بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق مؤكدا أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون بين الجانبين.. و أشاد بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي و ما حققته من إنجازات تنموية في المجالات كافة.

حضر اللقاء سعادة محمد عيسى بوشهاب السويدي سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا .