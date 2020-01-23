محمد بن زايد وعبدالله الثاني يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وبحث سموه والملك عبدالله الثاني خلال الاتصال الهاتفي .. العلاقات الأخوية المتينة وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما استعرضا مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة وتبادلا وجهات النظر بشأنها وأكد سموه وملك الأردن ..أهمية العمل العربي المشترك والتعاون مع المجتمع الدولي لتثبيت أسس الاستقرار في المنطقة والتوصل الى حلول سلمية تراعي مصالح الشعوب في الأمن والسلام.