شرطة دبي تنظم لقاء مفتوح مع الجمهور للرد على استفساراتهم

المصدر: البيان الإلكتروني

انطلقت اليوم فعاليات اللقاء المفتوح الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي، برئاسة معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وحضور الشركاء الاستراتيجيين، للقاء بمواطني ومقيمي إمارة دبي في المناطق التابعة لمركز اختصاص شرطة الراشدية، وبهدف التعريف بجهود مراكز الشرطة والخدمات التي تقدمها ضمن نطاقها الجغرافي، وتلمس احتياجات وتوقعات المجتمع، والاستماع إلى ملاحظاتهم، واستفساراتهم وشكواهم، والبحث في سبل تفعيل دور المجتمع في التصدي للجريمة وحفظ الأمن، وتحقيق مفهوم جودة الحياة المتكاملة في دبي.

ورداً على أسئلة أصحاب الهمم المشاركين في اليوم المفتوح حول بعض الخدمات، قال القائد العام لشرطة دبي اللواء عبد الله خليفة المري، أنه سيتم قريبًا إطلاق منصة خاصة بكل ما يتعلق بقاعدة بيانات لأصحاب الهمم في إمارة دبي بالتعاون مع الجهات المختصة. وأضاف القائد العام لشرطة دبي أن مكتبه مفتوح من الساعة الثامنة صباحاً لأي فرد من الجمهور يود المراجعة.

وأكد اللواء المستشار محمد سيف الزفين، رئيس مجلس المرور الاتحادي الزفين، أحقية أفراد الجمهور في الإعتراض على المخالفات المرورية عبر القنوات الرسمية، وطالب المواطنين في دبي لباقي الجهات بضرورة أن تحذوا باقي الجهات حذو شرطة دبي في اللقاءات المفتوحة للإطلاع على ملاحظات المواطنين، وتوفير ملاعب رياضية في منطقة الورقاء ، وتخصيص أماكن شاغرة لتوظيف أبناء الشهداء.

وذكر اللواء الزفين أنه انتقل إلى أحد الشوارع برفقة مواطن لمعاينة أماكن مرور الشاحنات وسيارات المياه للتأكد من أحقيتها، من جهته قال اللواء خليل ابراهيم المنصوري أنه يوجد فريق عمل من الإدارة العامة للتحريات لملاحقة مروجي خدمات المساج الغير مرخصة وبطريقة مزعجة.

وأشار سعيد بن حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي خلال اليوم المفتوح لشرطة دبي إلى أنه تم مسح كافة مناطق دبي بغية إنشاء ملاعب جديدة في عدة مناطق بالتعاون مع بلدية دبي،