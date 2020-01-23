وزير الداخلية البحريني يستقبل سفير الدولة

المصدر: ( المنامة - وام )

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين.

وأكد السفير خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على توطيد أواصر التعاون المشترك، والارتقاء بالعلاقات بما يحقق طموحات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين. من جانبه أشاد وزير الداخلية البحريني بالعلاقات الثنائية الوطيدة، والتعاون البناء على كافة الصعد. وتم خلال اللقاء، استعراض العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.