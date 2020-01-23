مذكرة تفاهم لتوطين القطاع السياحي بدبي

المصدر: (دبي - البيان)

وقّع فريق «مضياف» لتوطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة، المتمثلة في مؤسسة التعليم المهني التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، مؤخراً مذكّرة تفاهم مع إدارة المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك لاستضافة فعاليات اليوم المفتوح، التي تنظمها الكلية على مدار العام، لمساعدة الباحثين عن فرص عمل في السياحة وتجارة التجزئة والضيافة.

وقّع الاتفاقية كل من عيسى بن حاضر، مدير عام كلية دبي للسياحة، وأسماء الشريف، مدير مبيعات في إدارة المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي.

و قال عيسى بن حاضر: «إن توقيع الاتفاقية هو جزء مهم من الشراكة، التي تجمع بيننا وبين مركز دبي التجاري العالمي.

من جانبها قالت أسماء الشريف: «يسرنا توقيع الاتفاقية مع فريق «مضياف» من كلية دبي للسياحة، واستضافة فعاليات اليوم المفتوح لإتاحة المجال أمام الراغبين من المواطنين الشباب، للعمل في القطاع السياحي.