إطلاق برنامج «فسحة التصميم» في دبي

المصدر: (دبي - مرفت عبد الحميد)

أطلق معهد دبي للتصميم والابتكار، «الجامعة الأولى في المنطقة المتخصصة في مجالي التصميم والابتكار»، النسخة الرابعة من برنامج «فسحة التصميم»، والذي يستمر حتى أبريل المقبل، ويهدف إلى تحفيز الطلبة على التفكير الدقيق في جوانب تصميم الخدمات والمنتجات وتطوير حلول نماذج أولية قابلة للتنفيذ، ويأتي تماشياً مع أهداف المعهد الرامية إلى توفير تجربة تعليمية مميزة للشباب.

وتشهد نسخة البرنامج هذا العام مشاركة أكثر من 4500 طالب وطالبة من 100 مدرسة في أنحاء الدولة، بزيادة قدرها 26% عن نسخة العام الماضي، ويتلقى الطلبة المشاركون 5 تحديات لتحفيز قدراتهم على الابتكار والتصميم.

وتشمل التحديات مجالات التصميم الداخلي، وتصميم واجهات المستخدم، وقطاع التجزئة، والمشاركة المجتمعية، وعالم الطبيعة.

ويقدم البرنامج فرصة فريدة لطلبة الصف الـ 5 وحتى الـ 12 ضمن المناهج الدراسية المختلفة للمساهمة في حل تحديات واقعية في مجالات التصميم والابتكار.

و قال محمد عبد الله، رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار: «يتولى المعهد مهمة تطوير قطاع التصميم في الإمارات والمنطقة كلها، بما يتماشى مع الرؤية الحكومية نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وقد شهدنا ارتفاعاً سنوياً في نسب المشاركة، حيث ازداد عدد المدارس والشركات المنضمة». وسيكون 1 مارس المقبل موعد لتقييمها.