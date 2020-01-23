انخفاض في درجات الحرارة وتوقّعات بسقوط أمطار

المصدر: أبوظبي ـ البيان

سُجلت أمس أقل درجة حرارة على الدولة بواقع 5.3 درجات مئوية في جبل جيس عند الساعة 04:00 صباحاً، حيث تشهد درجات الحرارة انخفاضاً ملحوظاً في مثل هذا الوقت من العام بسبب تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري الممتد من الشمال مصاحباً معه كتلة هوائية باردة تتأثر بها الدولة، كما تتأثر حالياً بامتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا أدى إلى تكون السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار شمالاً وشرقاً ورياح نشطة.

ويتوقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام يصبح غائماً على المناطق الشمالية والشرقية مع فرصة لسقوط الأمطار تمتد على بعض المناطق الساحلية والداخلية في المساء، وتكون الرياح جنوبية شرقية تصبح شمالية غربية خلال المساء معتدلة إلى نشطة السرعة. والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان خاصة مع السحب.

ويوم الجمعة تستمر فرصة سقوط الأمطار على بعض المناطق، خاصة شمالاً وشرقاً، مع انخفاض في درجات الحرارة، وتزداد الرطوبة خلال الليل وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، خاصة على البحر صباحاً.

كما يتوقّع أن يكون طقس السبت صحواً إلى غائم جزئياً خاصة غرباً.