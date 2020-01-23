انطلاق فعاليات مهرجان «المرح للصحة واللياقة 2020»

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

نيابة عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، دشنت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، وزيرة دولة، الدورة الـ 9 لمهرجان «المرح للصحة واللياقة 2020»، التي ينظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، لـ 4 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وحضر انطلاق الفعاليات الدكتور محمد راشد أحمد الهاملي أمين عام المجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي، ومبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.كوادر

وقالت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، وزيرة دولة: «إن القيادة الرشيدة نجحت في صناعة وتطوير المنظومة الصحية والمجتمعية المتقدمة بالدولة، مشيرة إلى أن الدورة التاسعة من المهرجان السنوي تأتي في إطار توجيهات وحرص القيادة الرشيدة على صناعة الكوادر الوطنية القادرة على تلبية متطلبات النهضة الصناعية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي تعيشها الإمارات».