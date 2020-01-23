3.3 ملايين جنيه إسترليني لعلاجات البدانة والسكري

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «مبادلة للاستثمار»، شركة الاستثمارات الاستراتيجية العالمية المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، عن نجاح شركة «زيهيب» المحدودة، وهي شركة لتطوير الأدوية البيولوجية مقرها بريطانيا، في جمع تمويل من الفئة «أ» بقيمة 3.3 ملايين جنيه إسترليني لتطوير أدوية وهرمونات ببتيدية «بشرية» لعلاج أمراض السكري والبدانة، حيث قادت «مبادلة» جولة التمويل لدعم المشروع الواعد الذي سيسهم في تطوير أدوية فعّالة لمساعدة مرضى السكري والبدانة في الدولة والمنطقة.

ومن المقرّر أن تعتمد «زيهيب» على التمويل لتطوير خط إنتاج لهرموني «الببتيد أوكسنتوموديولين ـ» و«بي واي واي» اللذين نجح تصنيعهما في مختبر البروفيسور السير ستيفن بلوم، زميل الجمعية الملكية، في مستشفى إمبريال كوليدج لندن.

وتركز منتجات «زيهيب» على إيجاد علاجات فعالة للبدانة والسكري حول العالم، واللذين يعتبران حالتين مرضيتين مترابطتين تؤثران في شخص من كل 11 شخصاً في جميع أنحاء العالم، وتستحوذان على 12% من نفقات الرعاية الصحية العالمية.

ويرتبط السكري ارتباطاً وثيقاً بالبدانة، ويمكن علاج مرض السكري من النوع الثاني بطريقة فعالة من خلال إنقاص الوزن. وفي الوقت الحاضر، يصيب مرض السكري أكثر من 435 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، كما أنه لا يزال يشهد انتشاراً واسعاً.