ضاحي خلفان: الإمارات تمتلك ثروة كبيرة من الموهوبين

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين: «أن الدولة لديها ثروة كبيرة من الشباب الموهوبين، الذين يشكلون نواة لعلماء المستقبل»، مشيراً معاليه إلى ضرورة توحيد الجهود ووضع الخطط اللازمة لإنشاء حاضنات للموهبة والابتكار على مستوى الدولة، وتنمية قدرات ومهارات أولئك الشباب، عن طريق وضع برامج للإثراء في مختلف المجالات العلمية الأساسية التي تدعم مواهبهم وتنميها.

وأشار معاليه إلى إمكانية الاستفادة من الدول التي سبقتنا في هذا المجال، مدللاً على ذلك بالتجربة المميزة لكوريا الجنوبية في احتضان ورعاية الطلبة الموهوبين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي ضم الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة، التي عرضت على معاليه برنامج الوزارة فيما يتعلق بمنظومة التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنها: «برنامج اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبتكرين».

واستعرضت الدكتورة آمنة الشامسي، أهم البرامج والخطط التي أعدتها وزارة التربية والتعليم، لاكتشاف الموهوبين والمبتكرين، ورعايتهم بدءاً من المراحل الدراسية المبكرة، وأهم المسارات التي تساهم في تنمية قدراتهم، ومتابعتهم حتى المراحل الدراسية المتقدمة جداً وتحقيق الدرجات العلمية العالية وفق أفضل التصنيفات الدولية في هذا المجال في إطار مستويات المؤهلات الوطنية المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي الوطنية بالدولة، بما يتسق مع توجهات القيادة الرشيدة واحتياجات سوق العمل وخطط التنمية البشرية المستقبلية.

كما عرضت الدكتورة آمنة الشامسي، أهم المحاور التي تضمنتها المنظومة والتي تشتمل على 3 محاور رئيسية: الاكتشاف والرعاية والريادة، حيث يتم من خلالها تطوير أدوات ومنهجيات اكتشاف الموهوبين، وتنسيبهم ضمن المسارات الأكاديمية الإثرائية الصفية.