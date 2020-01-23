لقاء مفتوح لشرطة دبي اليوم مع الجمهور

المصدر: دبي - البيان

تنطلق اليوم فعاليات اللقاء المفتوح الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي، برئاسة معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وحضور الشركاء الاستراتيجيين، للقاء بمواطني ومقيمي إمارة دبي في المناطق التابعة لمركز اختصاص شرطة الراشدية،

وذلك عند الـ11 صباحاً، وبهدف التعريف بجهود مراكز الشرطة والخدمات التي تقدمها ضمن نطاقها الجغرافي، وتلمس احتياجات وتوقعات المجتمع، والاستماع إلى ملاحظاتهم، واستفساراتهم وشكواهم، والبحث في سبل تفعيل دور المجتمع في التصدي للجريمة وحفظ الأمن، وتحقيق مفهوم جودة الحياة المتكاملة في دبي.

وقال بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية في شرطة دبي: «نعمد كل عام إلى الالتقاء بجمهور المجتمع، وبناء جسور التواصل معهم بكل شفافية ومصداقية، والتواجد في الميدان وفقاً لمقتضيات العمل، وذلك عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بخلق قنوات تواصل واتصال مباشر مع الميدان، بما يضمن رسم صورة دقيقة لتقدم مجالات العمل الحكومي في الدولة والارتقاء بالخدمات».

ثقة

وبيّن بطي الفلاسي: «أن اللقاء من شأنه تعزيز ثقة الناس بالشرطة، ورفع شعور الأفراد بالأمن والأمان، خاصة وأن الجلسة النقاشية تفتح باب الاستفسارات وإبداء الملاحظات وطرح الشكاوى والاستماع للمقترحات بين القائد العام لشرطة دبي والشركاء الاستراتيجيين من جهة، وجمهور الأهالي من جهة أخرى، في مختلف الخدمات والمجالات التي تختص بها شرطة دبي، ومن ذلك الأمور الجنائية والخدمات الذكية ومنصة التطوع، إلى جانب تقديم عروض ترفيهية للكلاب البوليسية وأداء الفرقة الموسيقية والخيالة والدوريات الفارهة ودوريات أمن المدارس، علماً بأن اللقاء سيشمل إقامة 5 أكشاك لكل من مركز شرطة الراشدية، الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، الذكاء الاصطناعي، مجلس المبادرات الحكومية ومركز حماية الدولي».

المشاركون

يستقبل اللقاء أهالي: القرهود، أم الرمول، فيستفال سيتي، الراشدية، ند الحمر، مردف، الخوانيج، المدينة الجامعية، الورقاء، الورسان الأولى والثانية، ورأس الخور الصناعية الأولى والثانية والثالثة.