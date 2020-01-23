توعية بمخلفات البناء في مدينتي محمد بن زايد وشخبوط

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مدينة زايد، حملة توعوية للحد من مخلفات البناء في كل من مدينة محمد بن زايد ومدينة شخبوط، بمشاركة مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) وشركة رجل الصحراء للنقليات العامة.

وهدفت الحملة إلى توعية أفراد المجتمع من سكان المدينتين بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري العام للمدينة، والحد من انتشار المشوهات، وكذلك الارتقاء بمظهر وجمال المناطق السكنية، وخلق بيئة صحية نظيفة، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية من قبل فئات المجتمع والشركاء.

وحرص فريق بلدية مدينة أبوظبي، ممثلاً في إدارة خدمات وإسعاد المجتمع بمركز بلدية مدينة زايد، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وبعض الإدارات الأخرى بالمركز مثل إدارة الرقابة والتفتيش على تقديم العديد من النصائح الإرشادية لسكان المدينتين أثناء الحملة، وكذلك خلال الزيارات الميدانية بمساعدة مفتشي المركز، وعبر التواصل وتوعية سكان المناطق عن طريق الرسائل الإلكترونية والنصية.