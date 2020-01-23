10 أطنان مبيدات لمكافحة البعوض

المصدر: (عجمان - أسامة أحمد)

نظمت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، حملة خاصة لمكافحة الحشرات، عقب الانتهاء من إزالة تجمعات مياه الأمطار في المناطق المختلفة في الإمارة، وتم استخدام 10 أطنان من المبيدات الحشرية لمكافحة البعوض والذباب خلال الحملة، واستخدام 8 مركبات لعملية الرش، كما ستواصل الدائرة جهودها في عملية مكافحة الحشرات المختلفة، بهدف حماية الصحة العامة.

وقال المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط، لـ «البيان»: يواصل قطاع الصحة العامة والبيئة، جهوده للحفاظ على صحة المجتمع والبيئة، والوقاية من الأمراض التي تنتقل بواسطة الحشرات، لافتاً إلى أهمية مضاعفة الجهود لمكافحة آفات الصحة العامة، مع التركيز على مكافحة البعوض والذباب خلال الموسم الشتاء، نسبة لتجمع مياه الأمطار.