734 مستفيداً من «جود» في «موارد الفجيرة»

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

كشف المكتب التسويقي في مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية عن المؤشرات والنتائج الخاصة ببطاقة الخصومات «جود»، حيث تستهدف كافة موظفي المؤسسة، حيث بلغ عدد المستفيدين منها نحو 734 موظفاً ينتفعون من مميزات البطاقة مع أقاربهم من الدرجة الأولى، وذلك إيماناً من المؤسسة بترسيخ مقومات السعادة ومضاعفة العمل وزيادة الإنتاجية بين موظفيها كافة.

وأوضح المهندس علي قاسم مدير عام المؤسسة أن بطاقة «جود» تجمع وتحصر فيها كل العروض والخصومات والمزايا التي يقدمها القطاعان العام والخاص، حيث ارتفع عدد شركاء جود من 120 شركة إلى 163 شركة من أكثر من 500 فرع ومحل داخل الإمارة وخارجها بنسبة تصل إلى 70‎%‎.