إسناد مشروع محكمة بني ياس إلى «قضاء أبوظبي»

المصدر: أبوظبي. (أبوظبي - البيان )

سلمت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» مشروع محكمة بني ياس إلى دائرة القضاء ـ أبوظبي، مشيرة إلى أنها شيدت مبنى المحكمة على مساحة بلغت 7.725 متراً مربعاً، وذلك بتكلفة 54 مليون درهم.

وأفادت الشركة بأنها أنجزت أعمال المشروع بالكامل طبقاً للخطة الموضوعة للتنفيذ، وحسب المدة الزمنية المقررة للإنجاز، وذلك وفقاً لأعلى المعايير.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حرص الدائرة انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، على التطوير المستمر لمواكبة المستجدات وتقديم أرقى الخدمات القضائية والعدلية، ضمن جهود التطوير لأداء الجهاز القضائي والإداري، بما يضمن المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية حكومة