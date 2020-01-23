«كهرباء دبي» تحصد 3 جوائز في «آسيا للطاقة 2019»

المصدر: دبي - البيان

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي 3 جوائز ضمن الدورة الـ 15 من «جوائز آسيا للطاقة 2019»، عن ثلاث فئات. وفازت الهيئة بجائزة «أفضل مشروع للشبكات الذكية»، وجائزة «أفضل مشروع لنقل وتوزيع الطاقة»، وجائزة «أفضل أداء بيئي»، وذلك خلال حفل استضافته العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وحصدت الهيئة جائزة «أفضل مشروع للشبكات الذكية»، عن مشروع محطة الشبكة الذكية، وجائزة «أفضل أداء بيئي» عن مبادرة الاستدامة في جميع محطات النقل الرئيسية لتشجيع الارتباط بالمشاريع الخضراء، وجائزة «أفضل مشروع لنقل وتوزيع الطاقة» عن مشاريع أتمتة محطات التوزيع الفرعية.

وهنّأ معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الفرق العاملة على المشاريع الثلاثة الفائزة، وأردف معاليه: «يؤكد حصول هيئة كهرباء ومياه دبي على ثلاث جوائز ضمن «جوائز آسيا للطاقة» مجدداً حرص الهيئة على ترسيخ مكانة دولة الإمارات المرموقة عالمياً في مجال التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، والتزامها بتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد عالمياً.

وأضاف معالي الطاير: «نلتزم بتوفير بنية تحتية مميزة للطاقة من شأنها تلبية جميع احتياجات التنمية المستدامة في الإمارة، وإقامة مشاريع الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة وفق أفضل معايير الكفاءة والاعتمادية والموثوقية العالمية.

ويحمل فوز الهيئة بمبادرة الاستدامة في جميع محطات النقل الرئيسية لتشجيع الارتباط بالمشاريع الخضراء بجائزة «أفضل أداء بيئي» معاني مهمة، إذ إن الابتكار الجديد أسهم في تبسيط عمليات اختبارات كابلات الضغط العالي بين المحول والمفاتيح المعزولة بالغاز في محطات نقل الطاقة، والحد من الأعمال المؤثرة على البيئة عبر تقليل استخدام غاز سداسي فلوريد الكبريت (SF6) بنسبة 85 %».