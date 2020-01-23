%20 خصومات من «دو» لحاملي «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، عرضاً حصرياً لحاملي بطاقة إسعاد وعائلاتهم، وذلك بحضور أحمد علي بو رحيمة، نائب الرئيس الأول للعلاقات الحكومية في شركة «دو»، ومنى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد.

ويتضمن العرض حصول حاملي بطاقة إسعاد وأقاربهم من الدرجة الأولى على خصم بنسبة 20% على باقات مختارة من باقات الدفع الآجل ذات الرسوم الشهرية المتكررة عند الاشتراك في باقة بعقد محدد، حيث يسري خصم «إسعاد» فقط على الرسوم الشهرية المتكررة، وليس في حال تجاوز الرصيد الشهري الثابت للباقة، على ألا يكون لدى حامل البطاقة أي خصم مستمر مثل خصومات أصحاب الهمم وكبار المواطنين أو خصم شريحة البيانات في حال كان المستفيد عميلاً حالياً.

ويسري خصم «إسعاد» على باقتي الدفع الآجل بقيمة 200 درهم و500 درهم وبمدة عقد 12 شهراً، حيث يحصل العميل مباشرة على خصم 20% على الرسم الشهري للباقة، وفي حال كان العرض مستمراً بعد انقضاء هذه المدة، على المستفيد إعادة تقديم بطاقة إسعاد مؤهلة لتجديد العرض، ويمكن لعملاء إسعاد التقديم على العرض من خلال زيارة أي من مراكز مبيعات شركة «دو» المنتشرة في كل إمارات الدولة.

وقال بو رحيمة: «سعداء بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بلجنة بطاقة إسعاد، وانضمام شركتنا إلى برنامج إسعاد المميز من خلال تقديم عرض خاص وحصري لكل من يحمل هذه البطاقة الرائعة».

ومن جانبها تقدمت منى العامري بالشكر الجزيل إلى شركة «دو» على تعاونهم الذي أبدوه في حصول حاملي بطاقة إسعاد على خصومات وعروض حصرية تسهم في تعزيز علاقات الشراكة بين «دو» ولجنة بطاقة إسعاد.