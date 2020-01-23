ورشة «تفكير تصميمي» بالشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

استعداداً لانطلاق فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، نظمت لجنة شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، بالتعاون مع شركة سحاب للحلول الذكية، صباح أمس ورشة عمل بعنوان «التفكير التصميمي»، قدمتها شركة «ديزاين ثينكنج أكاديمي» في مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وشارك في الورشة موظفو وموظفات حكومة الشارقة، بهدف تبني طريقة تفكير حديثة في نطاق عملهم.

وأكد أحمد القصير، رئيس لجنة شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة أن الإمارة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تبنت الابتكار وغرسته في نفوس أبناء المجتمع، وذلك لصنع مجتمع مستدام ويواكب سوق العمل المستقبلي.