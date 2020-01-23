أنشطة رياضية لكبار المواطنين بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

بدأت المرحلة الأولى والتجريبية من برنامج «الأنشطة الرياضية لكبار المواطنين»، التي أطلقتها دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي بالتعاون مع كل من مؤسسة التنمية الأسرية، ومجلس أبوظبي الرياضي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، حيث افتتحت دائرة تنمية المجتمع التسجيل لكبار المواطنين للمشاركة في الأنشطة البدنية واتباع حياة صحية.

وأوضحت دائرة تنمية المجتمع أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الوعي لدى فئة كبار المواطنين بأهمية ممارسة الرياضة بشكل دائم واتباع نظام غذائي صحي، وتأكيد الحرص على تمكينهم وتقديم الرعاية لهم، والذي يجسّد مساعي إمارة أبوظبي في تعزيز نمط حياة صحي لكبار المواطنين. إذ تعد ممارسة الرياضة أحد العوامل الرئيسية في الحصول على حياة صحية.

وأكدت الدائرة أنه من الواجب الاهتمام بفئة كبار المواطنين وتحسين جودة حياتهم، بما يمكنهم من الاستمرار في العطاء، وتعزيز علاقاتهم الاجتماعية.