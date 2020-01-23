وفد دولي يطلع على مصنع «الإمارات لتحسين الطقس»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

استقبل المركز الوطني للأرصاد في مصنع «الإمارات لتحسين الطقس» التابع له، وفداً دولياً ضم نخبة من الخبراء والباحثين والعلماء وذوي العلاقة المحليين والدوليين الذين شاركوا في فعاليات النسخة الرابعة من الملتقى الدولي للاستمطار الذي نظمه المركز من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار خلال الفترة من 19 حتى 21 يناير 2020.

للاطلاع على أهداف المصنع المتخصص في إنتاج المواد المستخدمة في تعديل الطقس وتلقيح السحب.

وكان في استقبال الوفد الزائر كبار مسؤولي المركز الوطني للأرصاد يتقدمهم الدكتور عبد الله المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد ورئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية.

وضم الوفد كلاً من الدكتورة نوال خليفة الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى «آيرينا»، والدكتور ديون تيربلانش، خبير استشاري في علوم الطقس والمناخ في البنك الدولي والمدير السابق للبحوث في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والبروفيسور رولوف برينتجيس، كبير خبراء تعديل الطقس بمركز أبحاث الغلاف الجوي في ولاية كولورادو الأمريكية (NCAR).