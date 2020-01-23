«السلامة الغذائية» تحذّر من مخاطر التعبئة الخاطئة في العبوات البلاستيكية

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

حذّرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من مخاطر التعبئة الخاطئة في العبوات البلاستيكية.

وأكدت الهيئة أن ضوابط تعبئة الأغذية والمشروبات في المواد البلاستيكية تتمثل في عدم إعادة استخدام العبوات البلاستيكية في تعبئة المواد الغذائية، والتحكم في درجة حرارة المادة الغذائية قبل تعبئتها في المادة البلاستيكية، واستخدام العبوات البلاستيكية المناسبة لطبيعة المادة الغذائية، وعدم استخدام الأكواب والأطباق البلاستيكية من نوع البوليستيرين الصلب في التعامل مع الأطعمة والمشروبات الساخنة وتدوين رمز ورقم المادة البلاستيكية أسفل العبوة لمعرفة نوعية المادة البلاستيكية الملائمة لطبيعة المادة الغذائية.

كما حددت الهيئة في منشوراتها التوعوية على موقعها الإلكتروني مجموعة من الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في العبوات البلاستيكية المستخدمة لتعبئة المواد الغذائية حسب المواصفات القياسية، وهي أن تكون المواد الداخلة في صناعتها أو تشكيلها أو معاملاتها مطابقة للمواصفات الخليجية الخاصة بكل منها، وأن تحافظ على خواص المادة الغذائية المعبأة، وأن تحميها من اكتساب الروائح والطعم غير المرغوب به، وأن توفر الحماية للمنتج من التلوث بالكائنات المجهرية والحشرات والقوارض والأوساخ في حالة المنتجات التي تتطلب ذلك، وأن تكون غير منفذة للضوء والأكسجين في حالة المنتجات التي تتطلب ذلك، وأن تكون غير منفذة للرطوبة في حالة المنتجات التي تتطلب ذلك.

كما أصدرت الزراعة والسلامة الغذائية تعميمات على كل المنشآت الغذائية والمطاعم ومحال بيع الوجبات السريعة والمقاهي والكافتيريات، يقضي أحدها بمنع استخدام وتقديم المأكولات الساخنة في الأكياس البلاستيكية، لما يمثله ذلك من خطورة على المستهلكين، نظراً لتفاعل المواد الداخلة في صناعة تلك الأكياس مع المأكولات.