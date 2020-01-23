إيكيا تسحب كوب السفر «TROLIGTVIS» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة إيكيا للأثاث بالتنسيق مع إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، عن إطلاق حملة استدعاء كوب السفر من نوع TROLIGTVIS لاحتوائه على مستويات عالية من المواد الكيميائية.

وحثت إيكيا جميع العملاء الذين لديهم كوب سفر TROLIGTVIS عليه علامة «Made in India» التوقّف عن استخدامه. وجاء قرار السحب بعدما أشارت أحدث تقارير الفحص إلى أن المنتج قد يحتوي مستويات من المواد الكيميائية تتجاوز الحدود المقررة. كما دعت إيكيا العملاء ممن لديهم كوب السفر على إعادة المنتج إلى أي من معارض إيكيا لاسترداد الأموال بالكامل، ولا يلزم توفير إثبات شراء كالإيصال.

وكانت إيكيا قد قررت منذ عدة سنوات حظر جميع استخدام الفثالات في المنتجات التي تلامس الأغذية، وبالتالي أوقفت مبيعات كوب السفر أثناء الفحص. وأظهر الفحص أن أكواب السفر التي تحمل علامة «Made in India» قد تكون متأثرة.