افتتاح مقر سفارة كومنولث دومنيكا في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- وام

افتتح الدكتور روزفلت سكريت رئيس وزراء دولة كومنولث دومنيكا، أمس، في العاصمة أبوظبي، مقر سفارة بلاده الجديد، وذلك بحضور معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة.

حضر مراسم الافتتاح، سعيد عبد الله القمزي مدير إدارة شؤون الزيارات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهيوبرت تشارلز سفير كومنولث الدومنيكا لدى الدولة، وأعضاء السفارة، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة.

وأكد رئيس وزراء دومنيكا - في كلمة له بهذه المناسبة - أهمية هذه الخطوة في تعزيز التمثيل الدبلوماسي لبلاده، وتطوير العلاقات مع الإمارات.