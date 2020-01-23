وزارة الدفاع تنظم ورشة تعريفية لمفهوم الابتكار

المصدر: (أبوظبي - وام)

نظمت وزارة الدفاع أمس تحت رعاية معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، ورشة تعريفية لمفهوم الابتكار في فندق الشانغريلا بأبوظبي، بحضور منتسبي وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة ومجندي الخدمة الوطنية.

ورحّب اللواء الركن طيار عبد الله السيد الهاشمي، وكيل وزارة الدفاع المساعد للخدمات المساندة، بالحضور في افتتاح أعمال الورشة، والتي تعقد بالتعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الدفاع وقطاع الاستراتيجية والابتكار بمكتب رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد اللواء الهاشمي في كلمته الترحيبية دعم وزارة الدفاع برامج ومبادرات ومشاريع مجلس الوزراء من خلال المشاركة الفاعلة في جميع الأنشطة والفعاليات الحكومية.