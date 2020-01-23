انطلاق العمل الميداني لمسح التعايش الوطني في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

بدأ مركز الفجيرة للإحصاء بتنفيذ الأعمال الميدانية لمسح التعايش الوطني في إمارة الفجيرة، وهو أول مسح ميداني وطني للتعايش على مستوى الدولة يهدف إلى قياس خصائص التسامح والتعايش في المجتمع، ويوفر مجالاً مهماً لحوار مجتمعي صادق حول المسيرة الناجحة لدولة الإمارات من خلال الشراكة بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمراكز المحلية.

وقال الدكتور إبراهيم سعد مدير مركز الفجيرة للإحصاء إن الأهداف الرئيسية للمسح هي بناء قياس وطني شامل للتعايش، وتقييم المستوى الحالي للتعايش في الدولة، وتحليل النتائج والمعطيات لوضع البرامج والخطط المستقبلية، وتعزيز الوعي لرفع مستوى التعايش في المجتمع، والتعرف على القواسم المشتركة لتقوية أواصر التعايش في المجتمع.

وأضاف مدير مركز الفجيرة للإحصاء تعتبر دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتسامح وحوار الثقافات والحضارات، حيث تحتضن أكثر من 200 جنسية يقيم أبناؤها في الإمارات.