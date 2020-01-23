تصفيات مسابقة الشيخة هند للقرآن بعد غد

المصدر: (دبي ـ البيان)

تبدأ اعتباراً من بعد غد التصفيات المبدئية للدورة الحادية والعشرين لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم (1441 - 2020 م) وتستمر حتى الثاني من فبراير المقبل.

وأكد المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة أن هذه المسابقة المباركة التي تدخل عامها الحادي والعشرين تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرمه سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم، وقد حرصت سموها أن تكون هذه المسابقة مفتوحة للجنسين من مواطنين ومقيمين من حفظة كتاب الله العزيز بأفرعها الثمانية.

وأشار إلى أن اللجنة حددت سن 25 سنة لمن أراد الاشتراك من المقيمين ذكوراً وإناثاً، كما يتاح للمواطنين من الجنسين الاشتراك في جميع الأفرع في أي سن كانوا ما عدا الفرع السادس والذي حدد بعشر سنوات ذكوراً وإناثاً.

وأضاف أن الذين تقدموا للتصفيات المبدئية لهذه الدورة بلغ 224 من الذكور و269 من الإناث من جميع مناطق الدولة، وسوف يخضعون للاختبارات المبدئية قبل التأهل للمسابقة النهائية وقد تم تشكيل لجان التحكيم التي ستشرف على اختبار المتقدمين.