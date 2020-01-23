اجتماع لبوابة الاستشارات الأسرية الموحدة

المصدر: (أبوظبي- البيان)

نظم الاتحاد النسائي العام، الاجتماع الأول لبوابة الاستشارات الأسرية الموحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، بمقر الاتحاد بحضور نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، وبمشاركة جهات اتحادية ومحلية مختصة بالأسرة والمجتمع.

ورحبت نورة السويدي بالحضور وقالت: «إن الاتحاد النسائي العام هو المؤسسة التي تمثل المرأة بالدولة، وتتبنى المبادرات التي تعنى بالنهوض بالمرأة والأسرة وبالمجتمع».

وقالت: «إن هذا الاجتماع يأتي في إطار سعي الاتحاد النسائي العام نحو تبني المبادرات التي تحافظ على الأسرة وتقوى الروابط الاجتماعية نحو مجتمع آمن ومستقر، وتماشياً مع إعلان عام 2020 عاماً للاستعداد للخمسين سنعمل معاً على وضع الخطط والاستراتيجيات التي تدعم مسيرة الاستقرار الأسري في الدولة».

وشكرت مديرة الاتحاد النسائي العام الحضور وممثلي الجهات على تعاونهم، وأكدت على العمل كفريق واحد يسعى إلى تنفيذ النظرة الاستشرافية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تقديم الخدمات الاجتماعية النوعية لتعزيز التلاحم المجتمعي في دولتنا الغالية دولة الإمارات العربية المتحدة.