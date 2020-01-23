حاكم أم القيوين يطلع على خطط «البنية التحتية» و«زايد للإسكان»

المصدر: أم القيوين - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين بالديوان الأميري أمس معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان والوفد المرافق الذي ضم المهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان.

واطلع صاحب السمو حاكم أم القيوين على خطط عمل الوزارة ومشاريع البنى التحتية التى تقوم بتنفيذها في إمارة أم القيوين، كما استعرض معالي وزير تطوير البنية التحتية أهم مشاريع الوزارة الخدمية والحيوية الحالية والمستقبلية في مختلف الإمارات والأهداف المرجوة منها، مؤكداً حرص الوزارة على توفير أفضل الخدمات وتطويرها بما يلبي متطلبات السكان ويوفر أفضل الخدمات لهم.

وقام معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي بشرح مشروع استشراف الحاجة للسكن في دولة الإمارات خلال 2020 /‏‏‏ 2040 عن طريق الاستشراف المستقبلي لعدد الأراضي والمساكن في دولة الامارات لغاية عام 2040، بهدف تحديد مخزون الاراضي في المستقبل وتحديد الاحتياجات السكنية لكل إمارة ورصد وتقدير الاحتياجات المالية لتمويل الإسكان.

واطلع سموه من معالي وزير تطوير البنية التحتية على احتياجات السكن في دولة الامارات حتى عام 2040، حيث بدأ العرض في الطلبات المتراكمة بالدولة وبعد ذلك وضع خطة للتنبؤ بعدد المساكن المطلوبة خلال السنوات القادمة تفصيلاً لكل إمارة، كما تم طرح حاجة إمارة أم القيوين خلال 20 سنة القادمة والمتمثلة في 3900 مسكن والمتراكم حوالي 700 مسكن.

وأوضح معاليه المسارات الاستراتيجية للمشروع والتي تتمثل في الرصد الإسكاني وحوكمة القرار ورصد الواقع الإسكاني في الدولة وتكامل الجهود المحلية والاتحادية.