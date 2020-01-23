مناقشة مشروع قانون «السلامة من الكائنات المحورة وراثياً»

المصدر: دبي- البيان

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن «السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها»، والذي يتكون من (28) مادة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: الدكتورة حواء الضحاك المنصوري «مقررة اللجنة»، وناعمة عبد الله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، وسمية عبد الله السويدي، وعذراء حسن بن ركاض، وجميلة أحمد المهيري.

وقال محمد اليماحي رئيس اللجنة، إن اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، وسوف تقوم بمناقشتها مع ممثلي الحكومة في اجتماعها المقبل، منوهاً بأن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها السابق، مشروع القانون مع ممثلي الجهات المعنية، وهي جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الشارقة، وبلدية رأس الخيمة، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري.

وأوضح أن أهمية مشروع القانون، تنبع من ضرورة مواجهة التحديات الناجمة عن التطور السريع في التكنولوجيا الأحيائية، وما قد يترتب عليها من آثار إيجابية أو سلبية، ما اقتضى انضمام الدولة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالسلامة الأحيائية.

وأشار اليماحي إلى أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على صحة الإنسان من مخاطر الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها، وضمان حماية البيئة في مجال تطوير أو تصنيع أو إنتاج أو نقل أو تناول الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة.