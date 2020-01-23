مواصلات الإمارات: الغسيل الجاف للمركبات وفّر 60 مليون لتر مياه

المصدر: دبي - البيان

كشفت مواصلات الإمارات عن توفيرها 60 مليون لتر مكعب من المياه خلال عام 2019، وذلك باتباعها تقنية الغسيل الجاف للمركبات التي تسهم في استدامة أهم الموارد الطبيعية (المياه)، وذلك من خلال عمليات غسل المركبات.

وأفاد المهندس عامر الهرمودي المدير التنفيذي لدائرة الخدمات الفنية بمواصلات الإمارات، بأن المؤسسة تحرص على إيجاد الحلول الصديقة للبيئة لدى تقديم خدماتها، وذلك لمواكبة خطط الاستدامة والتوجهات البيئية لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن وحدة الغسيل الجاف حققت نتائج إيجابية على صعيد الأداء الاستثماري المتوائم مع أغراض الاستدامة، عبر توفيرها كميات هائلة من المياه لدى تقديم خدمات غسيل المركبات للجهات المتعاقد معها باستخدام التقنيات الحديثة.

وعن المواد المستخدمة في عمليات الغسيل، أوضح الهرمودي بأن الوحدة تستخدم مواد صديقة للبيئة لا تسبب ضرراً للمركبة، وهي مطابقة للمواصفات والاشتراطات البيئية وحائزة على شهادات الآيزو الخاصة بالبيئة، بما يؤكد التزام المؤسسة بتعزيز ممارسات التنمية الخضراء ومساعي الحفاظ على البيئة.

تنسيق

وقال المدير التنفيذي للخدمات الفنية إن مواصلات الإمارات متعاقدة مع 15 جهة تقريباً لتقديم خدمات الغسيل الجاف للمركبات في 40 موقعاً مختلفاً في كلٍ من أبوظبي ودبي والشارقة ومدينة العين من خلال 227 عامل خدمة، وعملت وحدة الغسيل الجاف على تقديم الخدمة لعدد 463 ألف مركبة بزيادة تقدر بنحو 80% عن عام 2018.

من جانبه أشار بهاء رواشده مدير وحدة الغسيل الجاف للمركبات إلى أن خدمة الغسيل الجاف تمتاز بسرعة الإنجاز، وتتم ضمن مدة زمنية وجيزة لا تتعدى العشرين دقيقة، مقابل مبلغ يتراوح ما بين 15 وحتى 25 درهماً بحسب الموقع وحجم المركبة، حيث يتم توفير الخدمة في عدد من المواقع أبرزها جميع فروع جمعية الاتحاد التعاونية في دبي ومستشفيات هيئة الصحة بدبي (مستشفى راشد، لطيفة، دبي)، ومزيد مول بإمارة أبوظبي، والجيمي مول في العين، وجمعية الإمارات التعاونية بفروع الطوار وعود المطينة والقرهود بإمارة دبي، وصحارى مول في إمارة الشارقة، إلى جانب تقديم الخدمة في وزارة تنمية المجتمع ووزارة الموارد البشرية والتوطين، مارينا مول ومركز بن سوقات التجاري بدبي، إضافة إلى عقدين جديدين في مستشفى القاسمي للنساء والولادة في الشارقة وتاون سنتر في جميرا، وغيرها من المواقع.